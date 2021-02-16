РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. Новую автозаправку планируют построить вблизи деревни Борисовка Подольска в середине текущего года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В адрес Главгосстройнадзора поступило извещение о начале строительства автозаправочного комплекса под брендом «Шелл» вблизи деревни Борисовка в городском округе Подольск. Застройщиком выступает ООО «Вэриус Сервис». Планируемый срок окончания работ - третий квартал 2021 года», - сказал начальник надзорного ведомства Артур Гарибян.

Общая площадь застройки составит 625,2 квадратного метра. Объект включает в себя: здание сервисного обслуживания водителей и пассажиров, навес, резервуары ЖМТ, резервуар аварийного пролива ЖМТ, очистные сооружения.

«Объект взят на контроль Главгосстройнадзора. Назначен ответственный инспектор. Первая проверка на объекте начнется 24 февраля», - добавил Гарибян.