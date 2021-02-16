РИАМО - 16 фев. Всю Москву, а также часть Подмосковья накрыла метель, в ближайшие два часа снег не прекратится, следует из данных сервиса «Яндекс.Погода».

Как передают корреспонденты РИАМО, снежная завеса наблюдается в районе станции метро «Полежаевская», снег идет в подмосковном Сергиево-Посадском округе, в Коммунарке также наблюдается небольшой снег, небо хмурое. В столичном районе Новокосино подул порывистый ветер.

Ранее синоптики предупредили, что во вторник в Московском регионе будет облачно, пройдет снег, на дорогах гололедица. Дневная температура колеблется от минус 10 до минус 12 градусов.

До 21 часа в столичном регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильных морозов. До 12:00 17 февраля - «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.