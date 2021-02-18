В четверг, 18 февраля, стало известно о смерти всенародно любимого актера Андрея Мягкова. Народный артист запомнился публике прежде всего по фильмам Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс». Также он сыграл ведущие роли в кинокартинах «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «На Дерибасовской хорошая погода...» и других. Кроме работы в кино и театре, Мягков увлекался портретной живописью и писал детективные романы. РИАМО вспоминает его лучшие кинороли.

Алеша в «Братьях Карамазовых»

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Он не планировал связывать свою жизнь с театром, закончил химико-технологический институт и работал по специальности. Однажды на любительском спектакле его случайно заметил преподаватель Школы-студии МХАТ и убедил попробовать силы на актерском поприще.

Одним из первых серьезных драматических воплощений Андрея Мягкова на экране стала роль младшего из братьев Карамазовых в экранизации романа Федора Достоевского. Фильм снимал классик советского кино Иван Пырьев. На роли старших братьев Карамазовых он позвал Кирилла Лаврова и Михаила Ульянова. На роль юного послушника Алеши также претендовал Александр Кайдановский, но досталась она 30-летнему Мягкову. Участие в картине сделало его более узнаваемым, и именно эту роль актер впоследствии считал своей лучшей киноработой.

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Женя Лукашин в «Иронии судьбы»

сайт Кинопоиск

Всесоюзная слава ждала Мягкова в 1975 году, хотя до этого он снялся в 11 картинах (в том числе играл Ленина) и исполнил множество ролей на сцене «Современника». Съемки в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», на долгие годы ставшим символом новогоднего чуда, принесли актеру настоящий успех.

Кстати, роль незадачливого и трогательного интеллигента Жени Лукашина могла достаться Андрею Миронову или Олегу Далю. Однако режиссер Эльдар Рязанов счел их слишком уж «роковыми красавцами», неподходящими для амплуа неуверенного в себе врача. Против кандидатуры Мягкова высказывался тогдашний председатель Госкино, однако артиста все же утвердили – и не прогадали. Рязанов крайне высоко оценивал его талант.

«Играть человека в несоображении, оставаясь при этом и натуральным, и симпатичным, и смешным — задача архисложная. А Мягков делает это изящно и легко», – считал режиссер, которого цитируют «Аргументы и факты».

Впоследствии сам Мягков неодобрительно относился к традиции ежегодного показа «Иронии судьбы». Он также признавался, что не любит алкоголь и ненавидит баню.

«Нельзя сказать, что это мой любимый фильм, потому что каждый год показывать по несколько раз любой шедевр – это извращение, это покажется надоедливым», – говорил Мягков в интервью «Комсомольской правде».

Несмотря на то, что актер, по собственному признанию, долгие годы не пересматривал картину, он горел идеей о ее продолжении – и в 2007 году снялся в сиквеле «Иронии судьбы», созданном Тимуром Бекмамбетовым.

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Новосельцев в «Служебном романе»

Амплуа неуверенного в себе интеллигента надолго закрепилось за Андреем Мягковым – спустя два года после успеха «Иронии судьбы» его ждала следующая звездная роль.

В лирической комедии того же Рязанова «Служебный роман» он стал старшим статистиком Анатолием Новосельцевым, приударившим за строгой начальницей Мымрой (Алиса Фрейндлих). Образ стал таким же классическим и узнаваемым, а фильм – не менее любимым зрителями, чем предыдущая картина.

В отличие от «Иронии судьбы», где за героя Мягкова пел бард Сергей Никитин, в «Служебном романе» Рязанов разрешил актеру исполнить песни самостоятельно.

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Карандышев в «Жестоком романсе»

В 1984 году актер снялся в фильме «Жестокий романс». Это снова картина Рязанова, но на сей раз экранизация классики – «Бесприданницы» Александра Островского. Мягкову досталась роль небогатого чиновника Карандышева, ревнивого жениха главной героини Ларисы Огудаловой (ее сыграла Лариса Гузеева). По сюжету герой стреляет в возлюбленную и произносит знаменитое «Ну так не доставайся же ты никому!»

Во время съемок актер едва не погиб – подплыл на лодке слишком близко к колесному пароходу и оказался между лопастями. Лодка превратилась в щепки, а Мягков ушел под воду, чем не на шутку перепугал съемочную группу. Через несколько минут актер самостоятельно всплыл – к счастью, на нем не было ни царапины.

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Дядя Миша в комедии «На Дерибасовской хорошая погода...»

Кроме ролей трогательных интеллигентов, случались у Мягкова и работы в других амплуа. Так, в комедии Леонида Гайдая 1992 года «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди» он сыграл русского мафиози по прозвищу Артист, который хитро прикидывется простым эмигрантом дядей Мишей.

По сюжету мафиози для конспирации ходил в гриме и подражал то одному, то другому советскому вождю – Ленину, Сталину, Хрущеву и Брежневу. Так что Мягкову в этом фильме пришлось перевоплощаться не единожды.

В 1990-2000-е Андрей Мягков снимался в кино мало – среди запомнившихся роль царя в «Сказе про Федота-стрельца» и участие в продолжении «Иронии судьбы». Он объяснял свое нежелание сниматься тем, что российский кинематограф стал «бесстыдно подражать американцам».