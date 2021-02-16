РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 фев. На территории городского округа Мытищи зарегистрировали 7 пожаров в период с 8 по 14 февраля, данные предоставил отдел надзорной деятельности и профилактической работы муниципалитета, сообщается на сайте администрации горокруга.

«8 февраля в 15:46 произошел пожар в 17-этажном нежилом доме по адресу: 1-й Трудовой переулок, дом 4. В результате пожара выгорели комната охраны на 1 этаже и лифт. Пострадавших нет. Предположительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. В этот же день в 17:31 произошел пожар в одноэтажной бытовке по адресу: деревня Сорокино, СНТ «Звездочка». В результате пожара бытовка выгорела, есть один погибший, его личность устанавливается. Причина пожара не установлена», - говорится в сообщении.

Также 8 февраля в 21:59 произошел пожар в 2-этажном доме №47 на улице Заречной в ДНТ «Природа», деревня Аббакумово. Выгорели 2-й этаж и обрешетка кровли по всей площади. Пострадавших нет. Предположительная причина пожара - неисправность печного оборудования.

9 февраля в 14:25 произошел пожар в моторном отсеке автомобиля Mercedes, стоящего на улице Сурикова в деревне Пирогово. Пострадавших нет. Предположительная причина пожара - неисправность узлов и агрегатов транспортного средства.

«10 февраля в 07:34 произошел пожар в 2-комнатной квартире на 2-м этаже жилого 5-этажного дома по адресу: Олимпийский проспект, 15, корпус 11. В результате пожара в комнате обгорела мебель. Травмы получил один человек. Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении», - отмечается в сообщении.

11 февраля в 08:40 загорелась кабина автомобиля «Газель Next» по адресу: Новомытищинский проспект, дом 31, корпус 2. В результате пожара кабина выгорела по всей площади. Пострадавших нет. Предположительная причина пожара - неисправность узлов и агрегатов транспортного средства.

14 февраля в 19:45 сгорели одноэтажные хозяйственные постройки на улице Союзной в селе Виноградово, никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.