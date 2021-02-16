РИАМО - 16 фев. Мосгордума в ближайшее время рассмотрит изменения в городской Избирательный кодекс, согласно которым предлагается разрешить сбор подписей за кандидатов в столичный парламент в электронном виде, говорится в сообщении пресс-службы Мосгордумы.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что столица стала первым регионом страны, где провели эксперимент по электронному голосованию на выборах. В городе провели уже три избирательные кампании, во время которых можно было проголосовать дистанционно.

«В мае прошлого года стала возможна еще одна новация, предусмотренная федеральным законодательством, - процедура электронного сбора подписей за кандидатов через единый портал государственных и муниципальных услуг. При этом субъекты Российской Федерации получили право самостоятельно устанавливать количество подписей, которые кандидаты могут собирать в электронной форме – но не более половины подписей, необходимых для регистрации», — сказал Шапошников.

Он добавил, что в прошлом году электронный сбор подписей признали успешным в трех регионах. В то же время эту практику в Москве не реализовали.

«Учитывая, что, по опросам общественного мнения, возможность сбора подписей за кандидатов через интернет поддерживает абсолютное большинство россиян и более всего идея популярна у молодежи и граждан среднего возраста, в Московской городской думе подготовлен соответствующий законопроект», — рассказал Шапошников.

Он отметил, что Мосгордума в ближайшее время рассмотрит соответствующие изменения. По мнению председателя столичного парламента, это расширит избирательные права жителей и города и повысит доверие к избирательной системе.