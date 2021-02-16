РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 фев. В городском округе Люберцы продолжается ликвидация последствий снегопада, в настоящее время более 240 единиц спецтехники убирают дворы и общественные территории, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В настоящее время для ликвидаций последствий снегопада в Люберцах задействовано 1 515 человек и 243 единицы спецтехники и малой механизации. С учетом задействованных сил и техники в течение трех дней дворовые и общественные территории будут приведены в нормативное состояние», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что всего на территории городского округа работают 66 управляющих организаций – 32 УК и 34 ТСЖ. Они обслуживают 679 дворовых территорий и 2 102 жилых дома. На постоянной основе на дворовых территориях убираются 1 277 человек, из них от УК - 1 122, от ТСЖ, ЖСК, ПЖСК – 155, и 160 единиц спецтехники, в том числе малой механизации. Из них от УК – 145, от ТСЖ, ЖСК, ПЖСК – 15.

«В период снегопадов было привлечено дополнительно 134 человека и 41 единица спецтехники. В уборке дворовых территорий задействовано 1 411 человек, из них от УК – 1 239, от ТСЖ, ЖСК, ПЖСК – 172 и 201 единица спецтехники, в том числе малой механизации, от УК – 174, от ТСЖ, ЖСК, ПЖСК – 27», – подчеркнул Ружицкий.

По его словам, за содержание общественных территорий отвечает МУ «ОКБЖКХ». В ежедневном режиме на общественных территориях работают 68 человек и 24 единицы спецтехники.

«В период снегопадов было привлечено дополнительно 36 человек и 18 единиц спецтехники. В уборке общественных территорий задействовано 104 человека и 42 единицы спецтехники», – добавил Ружицкий.