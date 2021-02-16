РИАМО - 16 фев. Следователи завершили расследование в отношении Антемира Малкандуева и Андемира Малкандуева, обвиняемых в содействии террористической деятельности, сообщила РИАМО во вторник старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Установлено, что в период с июля 2015 года по март 2019 года обвиняемые вступили в группу в одном из мобильных приложений. В эту группу организатор финансирования терроризма на территории Московского региона Алим Бегиев приглашал проверенных лиц, согласившихся финансировать запрещенную террористическую организацию на территории Сирии и Ирака.

«Всего в это сообщество вошло порядка 30 участников. Участники вели сбор денежных средств на свои банковские карты, затем они переводились на расчетные счета лиц, принимающих участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования», - сказала Иванова.

Собранные деньги использовали для финансирования деятельности подразделений террористических организаций.

Уголовное дело с обвинительным утверждением направлено в суд. Ранее суд приговорил Бегиева к 17 годам в колонии строгого режима.