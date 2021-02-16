РИАМО - 16 фев. Дорожный патруль ЦОДД сделал 976 буксировок застрявшего и сломавшегося транспорта за время рекордного снегопада, из них 928 буксировок пришлось на грузовики, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Основная проблема в выходные была на МКАД и на Калужском шоссе: застрявшие фуры блокировали проезд транспорта, забивая все ряды», — говорится в сообщении.

Кроме того, грузовики блокировали дорогу, а уборочная техника не могла проехать к месту уборки. В этом случае фуры застревали еще сильнее.

Ранее на Московский регион обрушился сильный снегопад. Выпало большое количество осадков, а высота сугробов достигла рекордного значения. Загруженность столичных дорог в минувшие выходные достигала 10 баллов по данным сервиса «Яндекс.Пробки».