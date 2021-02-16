РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 фев. В Мытищах отловили 23 животных без владельцев с начала текущего года, следует из презентации, представленной на выездном заседании комитета по аграрной политике и потребительского рынка Московской областной думы.

В городском округе во вторник состоялось выездное заседание комитета по аграрной политике и потребительского рынка Мособлдумы. В рамках мероприятия была рассмотрена презентация со статистикой обращений населения и отлова животных в округе.

Из данных презентации следует, что по состоянию на 15 февраля на отлов бездомных животных поступило 49 обращений, в том числе 5 повторных. За тот же период 2020 года поступило 39 обращений, в том числе 12 повторных. Отловлено 23 животных без владельца.

За 2018 год поступило 472 обращения, 346 животных было отловлено. В 2019 году было зарегистрировано 374 обращения, 470 животных отловили. В 2020 году поступило 327 обращений и 299 животных отловили, из них 12% щенков.

Согласно данным презентации, к причинам появления животных без владельца относятся: оставление животных после окончания дачного сезона; самостоятельный выгул собак без сопровождения владельцев; собак оставляют на улице недобросовестные владельцы; собак подбрасывают недобросовестные подрядчики из других районов и областей.