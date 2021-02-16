РИАМО - 16 фев. Госдума РФ приняла в третьем чтении поправки в ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», которыми запрещается принудительная высадка из общественного транспорта детей до 16 лет без билета, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

​«Мы считаем, оставлять ребенка из‑за неоплаченного проезда одного на дороге — недопустимо. Это создает угрозу его жизни и здоровью», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Из пояснительной записки к документу следует, что речь идет о детях до 16 лет, следующего без сопровождения взрослых.

Новшество не распространяется на детей, которые едут с родителями. При отказе от оплаты проезда они вместе должны выйти на ближайшей остановке.

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