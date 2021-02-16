РИАМО - 16 фев. Госдума РФ приняла в третьем чтении поправки в ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», которыми запрещается принудительная высадка из общественного транспорта детей до 16 лет без билета, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
«Мы считаем, оставлять ребенка из‑за неоплаченного проезда одного на дороге — недопустимо. Это создает угрозу его жизни и здоровью», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Из пояснительной записки к документу следует, что речь идет о детях до 16 лет, следующего без сопровождения взрослых.
Новшество не распространяется на детей, которые едут с родителями. При отказе от оплаты проезда они вместе должны выйти на ближайшей остановке.
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