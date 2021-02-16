РИАМО – 16 фев. Российский центр «Вектор» подтвердил, что вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» эффективны против британского штамма коронавирусной инфекции, сообщает kp.ru.

«Защитный эффект был продемонстрирован в реакциях нейтрализации с использованием сывороток», - говорится в сообщении.

Сыворотки получили от привитых вакцинами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Они содержат антитела к вирусу SARS-CoV-2.

Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Минздраве 11 августа 2020 года. Она стала первой в мире вакциной против Covid-19.

Препарат создан на основе аденовирусного вектора, который доставляет в организм человека генетический код коронавируса, тем самым формируя иммунитет.

В России на данный момент зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — «Спутник V» от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, а также «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».

Также в России зарегистрировали первую в мире тест-систему, которая может обнаружить «британский» штамм Covid-19.​

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Текстовая трансляция

16 ФЕВРАЛЯ

- В РФ подтвердили эффективность отечественных вакцин против «британского» штамма Covid. Сыворотки получили от привитых вакцинами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Препарат создан на основе аденовирусного вектора, который доставляет в организм человека генетический код коронавируса, тем самым формируя иммунитет.

- Россия продлила запрет на полеты в Великобританию. Такая мера призвана не допустить распространение коронавируса.

- Повсеместное ношение масок способно остановить распространение коронавируса в очень короткие сроки, заявил Генадий Онищенко. Он отметил, что эффективность данной профилактической меры подтверждает опыт Китая.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- 3 млрд руб выделили на допвыплаты работникам Covid‑стационаров в Москве. Соответствующее постановление подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.

- Онищенко считает создание вакцины от Covid важнее полета в космос.



«Кто-то за рубежом написал, что изобретение в России вакцины сродни запуску космического аппарата, помните, Белка и Стрелка летали. Это оскорбление для меня. Запустить 20 килограммов железа на орбиту - это, кончено, достижение. Но создать линейку вакцины, которая защищает миллионы, это не сопоставимые по значению вещи. <...> Но я не говорю про полет Гагарина», - сказал Онищенко.

- За сутки в России зарегистрировали 13 233 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 643 больных. В Москве - 1409.

- Более 200 тыс человек привились от коронавируса в Подмосковье. Сделать прививку от Covid‑19 можно бесплатно в пунктах вакцинации по всей Московской области.