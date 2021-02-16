РИАМО - 16 фев. 12 земельных участков в Раменском городском округе, которые передали в аренду, станут приносить в муниципальный бюджет свыше 40 миллионов рублей ежегодно, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Земли передали в аренду с целью вовлечения в хозяйственный оборот.

«По итогам имущественных торгов семь земельных участков, среди которых два участка коммерческого назначения и пять участков под личное подсобное хозяйство, переданы в аренду на девять лет, еще пять земельных участков предоставлены гражданам для ведения личного подсобного хозяйства на 13 лет», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что, таким образом, земля в округе не будет простаивать. Так, на двух участках могут появиться магазины, а на оставшихся люди смогут построить дома или дачи.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что по итогам прошедших торгов в хозоборот вовлекли свыше трех гектаров земель в поселке Спартак, селе Речицы и деревне Клишева.

Разин подчеркнул, что работа по предоставлению земельных участков и недвижимости в аренду и собственность важна из-за того, что позволяет вовлечь имущество в хозоборот, а также обеспечить поступления в местный бюджет.