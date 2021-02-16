РИАМО - 16 фев. У звезды сериала «Кухня» Кирилла Трубецкого в Москве знакомый похитил деньги, артист написал заявление в полицию, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Трубецкой заявил, что в марте прошлого года дал почти 50 тысяч рублей своему знакомому в долг», – говорится в сообщении.

Сумма должна была вернутся к владельцу спустя несколько месяцев, однако приятель исчез и перестал отвечать на телефон. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Трубецкой снимался в фильмах и сериалах «Северный ветер», «Всегда говори «всегда» — 5», «Кухня: Последняя битва» и других.