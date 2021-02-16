РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 фев. В подмосковных Люберцах на площадке жилого комплекса «Лермонтовский» изменили яркость освещения строительной площадки после жалоб жителей, говорится в сообщении пресс-службы Главгостройнадзора Московской области.

«На прошлой неделе обращения по проблемному вопросу поступали на портал «Добродел». Заявители жаловались на яркий свет прожекторов со стройплощадки ЖК «Лермонтовский», направленный в окна близлежащих домов, в ночное время. Сотрудники Главгосстройнадзора оперативно отреагировали на обращения жителей и в кратчайшие сроки помогли решить вопрос», - сказал начальник ведомства Артур Гарибян.

Он отметил, что работа с обращениями жителей остается приоритетной для Главгосстройнадзора. На прошлой неделе инспекторам также удалось решить проблемный вопрос с отведением хозяйственно-бытовых стоков на строительной площадке в Красногорске, восстановить поврежденное ограждение гаражного комплекса в Сергиевом-Посаде, очистить наледь вокруг ограждения строительной площадки в Одинцове.

Всего за прошедшую неделю через портал «Добродел» в сфере строительства поступило 42 обращения. Сотрудниками Главгосстройнадзора было проведено порядка 30 встреч и более 40 телефонных разговоров с заявителями.

Выезды на объекты прошли и по вопросам самовольного строительства. Таких обращений в ведомство поступило шесть. Самовольность объектов подтвердилась в Химках, Лотошине и Красногорске. По всем объектам направлены уведомления о выявлении самовольных построек.

Всего с 1 января через портал «Добродел» по вопросам строительства от жителей поступило 356 обращений.