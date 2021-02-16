РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. Более 1,6 тысячи человек сделали прививку от коронавируса в Климовской горбольнице №2 в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В Климовской городской больнице №2 продолжает работу пункт вакцинации. С начала кампании прививку в нем сделали более 1,6 тысячи человек. Вакцинация - важная мера, чтобы защитить себя и своих близких от коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

Сделать прививку жители округа могут в шести пунктах вакцинации, открытых при учреждениях здравоохранения, а также в шести мобильных пунктах.

В настоящее время занято только 52% коечного фонда, развернутого под пациентов с коронавирусной инфекцией. Помощь пациентам оказывается в семи лечебных учреждениях, в том числе в окружном военном госпитале.