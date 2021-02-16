РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. Стационар в Климовской городской больнице №2 одноименного микрорайона Подольска вернулся к плановой работе, в настоящее время в нем перепрофилировано 174 койки, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Стационар Климовской городской больницы №2, ранее перепрофилированный под прием пациентов с коронавирусной инфекцией, вернулся к плановой работе. На сегодняшний день в круглосуточном стационаре перепрофилировано 174 койки, экстренную и плановую помощь пациентам оказывают порядка 50 медицинских работников», - сказала главный врач медицинского учреждения Иоланта Буравцова.

В ноябре 2020 года основное здание стационара было полностью перепрофилировано под работу с пациентами с Covid-19. Ранее там оказывалась помощь пациентам хирургического, гинекологического, терапевтического и в отдельно стоящем здании инфекционного профилей. Кроме этого, было и реанимационное отделение, рассчитанное на восемь коек. За весь период была оказана помощь более 600 пациентам, из них 300 пациентов с хирургической патологией.

В феврале стационар закрыли на прием пациентов с коронавирусной инфекцией и 15 февраля открыли для планового и экстренного приема.

«Стационар возвращается к своей нормальной жизни. Процент госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией снизился более чем на 50%. Перед началом работы в медицинском учреждении была проведена полная и тщательная дезинфекция, а также ряд других необходимых профилактических мер. Больница обеспечена необходимым оборудованием, в том числе бактерицидными лампами с ультрафиолетовым облучением, они позволяют продезинфицировать помещение в течение 30 минут», - поясняется в материале.