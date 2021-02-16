РИАМО - 16 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл в Химках клуб «Активное долголетие» для жителей старшего возраста, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Клуб расположен на стадионе «Арена Химки». Из-за пандемии очные занятия в аналогичных клубах региона проводились онлайн, а затем - только на открытом воздухе. С прошлой недели они смогли возобновить работу в привычном формате.

«Клубы открылись, был серьезный запрос от старшего поколения, жители с нетерпением ждали, когда снова смогут заниматься здесь - вести активный образ жизни, гулять, общаться. Наша задача – не просто открывать клубы, но делать так, чтобы в них было интересно, познавательно, душевно», - сказал губернатор во время чаепития с участниками «Активного долголетия».

Ранее собственного клуба в округе не было, занятия проводились в доме дневного пребывания пенсионеров «Ивушка».

Участница «Активного долголетия» Ольга Георгиевна Майба рассказала, что в новом помещении гораздо больше возможностей. Здесь - библиотека, кабинеты здоровья и психологической разгрузки, музыкальная гостиная, гимнастический зал, учебный класс. Изюминка клуба – уютный кинозал с кафетерием.

«Мы занимаемся танцами, а наше самое любимое занятие – пение. Теперь отдельно никуда ходить не надо, все это можем делать здесь. Нам обещают лекции, мастер-классы, интересные мероприятия», - сказала Ольга Георгиевна.

В клубе также будут проводить занятия по йоге, дыхательной гимнастике, шахматам, творчеству, компьютерной грамотности. Организован прием специалистов ЖКХ, МФЦ, ЕИРЦ. Можно пройти вакцинацию от коронавируса.

«У нас открыто 56 клубов, в 46 - можно сделать прививку от ковида. Посещать занятия в помещениях разрешено только при наличии антител, либо такой прививки. Это сделано исключительно для сохранения здоровья наших пожилых граждан», - сказала министр соцразвития региона Ирина Фаевская.

Губернаторский проект «Активное долголетие» разработан в рамках президентского нацпроекта «Демография» и реализуется в регионе с октября 2019 года. Клубы открыты во всех муниципалитетах. Узнать расписание занятий можно на портале, официальных сайтах учреждений соцобслуживания, а также через мобильное приложение «Соцуслуги» в разделе «Долголетие в Подмосковье».