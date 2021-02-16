РИАМО - 16 фев. Жители столицы должны сами решить, памятник какой исторической личности необходимо установить на Лубянской площади, сообщил заместитель председателя Общественной палаты Москвы, председатель комиссии ОП по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов.
Ранее блогеры, журналисты и писатели подписали обращение о возвращении памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Монумент демонтировали в 1991 году по решению мэра Москвы Гавриила Попова.
«Следующий наш шаг - это создание шорт-листа с предложениями, который мы сформируем совместно с организациями, принимающими в этом участие. Но я еще раз подтверждаю, что в этот шорт-лист войдет и Феликс Дзержинский, и Александр Невский, и Юрий Андропов, и Иван III и может еще какие-то серьезные фигуры, важные для нашей страны. Мы попробуем пропустить это через максимально большое количество москвичей», - сказал Венедиктов в ходе заседания комиссии.
Он отметил, что площадками для голосования могут стать сайт «Активный гражданин» или сайты известных московских изданий.
Венедиктов также подчеркнул, что установка памятника на Лубянской площади входит в компетенцию городских властей.
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников ранее высказал мнение, что вместо памятника Дзержинскому логичнее установить на Лубянской площади фонтан скульптора Ивана Витали, который находился здесь до 1934 года.
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