РИАМО - 16 фев. Аграрные комплексы Московской области почти готовы к посевной кампании 2021 года, техника готова на 84%, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Готовность сельхозтехники остается одним из главных условий успешного проведения весенне-полевых работ. <...> Наличия тракторов, сеялок, культиваторов и другой почвообрабатывающей и посевной техники в регионе достаточно, чтобы в срок справиться с предстоящим объемом весенних агромероприятий», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Сейчас специалисты осматривают и ремонтируют тракторы, проводят наладку оборудования, создают запасы минеральных удобрений и семян, топлива и горюче-смазочных материалов.

Ранее эксперты подсчитали, что объем производства товарной рыбы в Московской области за прошлый год составил 5,2 тысячи тонн.