РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 фев. Ремонт подъездов девятиэтажного дома №25 по улице Пионерской в микрорайоне Железнодорожный Балашихи планируют завершить в начале марта, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Ефимов вместе с депутатом совета депутатов Балашихи Андреем Коровушкиным в рамках партийного проекта «Народный контроль» проверил ход ремонта подъездов девятиэтажного дома №25 по улице Пионерской.

«Строители установили энергосберегающие лампы, подготовили стены и потолки для последующей окраски. Жители довольны начавшимися работами и обещали потерпеть неудобства. Ремонт завершат в начале марта», - сказал Ефимов.

Он добавил, что всего в этом году по программе губернатора региона Андрея Воробьева «Мой подъезд» планируется отремонтировать 493 подъезда.

По словам Коровушкина, единороссы Балашихи вместе со старшими по домам держат на контроле ремонты подъездов.

В Балашихе в прошлом году работы по плану точечного ремонта подъездов провели в 433 многоквартирных домах, 28 входных групп удалось комплексно благоустроить в рамках губернаторской программы «Мой подъезд».

«Если мы видим недоделки, то указываем их подрядной организации и даем время на устранение. Благодаря этому при приемке подъездов возникает минимум нареканий», - подчеркнул Коровушкин.