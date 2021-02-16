РИАМО - 16 фев. При выборе муки важно помнить, что не всегда лучшая мука имеет белоснежный цвет, а также маркировку «высший сорт», так как это распространенное заблуждение, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Так, пшеничная мука высшего сорта используется для выпечки сдобных хлебобулочных изделий без начинки или кондитерских изделий, а мука первого сорта — для несдобной выпечки.

«Мука второго сорта используется для выпечки блинов и блинчиков, вафель, приготовления вареников и пельменей. Она перемалывается вместе с оболочкой зерна. Витамины и минералы, присутствующие в зерновых, в ней полностью сохраняются», — говорится в сообщении.

Выбирая муку, важно знать, что ее цвет должен быть исключительно белым, с легким кремовым оттенком. Некачественный продукт можно распознать, добавив в небольшое количество муки высшего сорта немного воды. Качественная мука сохранит белый цвет, а некачественная — изменит его.

Также качество муки можно определить по запаху. Если ощущается затхлый запах, такую муку покупать не стоит — вероятно, она давно лежит на полке.

Кроме того, качественная мука пристает к руке, легко сжимается, издавая при этом «хрустящий» звук. Если мука сворачивается в плотные комки — она влажная. Это говорит о том, что, во-первых, вас обвесили, а во-вторых, хранить такую муку долго не удастся.

Также нужно понимать, что качество муки зависит от магазинов, где она продается. Помещения для хранения и реализации муки должны быть чистыми и сухими, без лишних посторонних запахов, вредителей и насекомых.