РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 фев. В подмосковных Котельниках за неделю устранили 12 нарушений хода зимней уборки, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

Административно-технические инспекторы Московской области контролируют соблюдение предусмотренных областным законодательством правил уборки выпавшего снега и образовавшейся наледи.

«В фокусе внимания инспекторов при проведении проверок зимней уборки в первую очередь находятся социально значимые объекты - школы, детсады, больницы, а также территории с массовым пребыванием людей - улицы, дворы, площади. За минувшую неделю в Котельниках инспекторы добились устранения 12 нарушений зимней уборки на улицах Кузьминская, Сосновая, Строителей», - сказал начальник надзорного ведомства Олег Баженов.

Госадмтехнадзор также следит за состоянием кровель зданий нежилых объектов, внутридворовых территорий, площадок перед больницами и детскими садами, пешеходных дорог и тротуаров, дворовых проездов, территорий перед входами в объекты образования, здравоохранения.