РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 фев. В подмосковных Котельниках за неделю устранили 12 нарушений хода зимней уборки, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.
Административно-технические инспекторы Московской области контролируют соблюдение предусмотренных областным законодательством правил уборки выпавшего снега и образовавшейся наледи.
Госадмтехнадзор также следит за состоянием кровель зданий нежилых объектов, внутридворовых территорий, площадок перед больницами и детскими садами, пешеходных дорог и тротуаров, дворовых проездов, территорий перед входами в объекты образования, здравоохранения.
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