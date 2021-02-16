РИАМО – 16 фев. Автоэксперт Дмитрий Славнов считает, что новые требования для проведения технического осмотра машин призваны обеспечить безопасность участников дорожного движения, сообщает Nation News.

МВД России обновило список требований для успешного прохождения ТО. В новом перечне более 80 пунктов: состояние тормозной системы, лобового стекла, люфт рулевого управления, исправность внешних световых приборов и прочие.

«Например, пункт о «большой трещине» на лобовом стекле. Машину с трещиной на лобовом стекле не поставить на учет. Речь идет не о сколе. Казалось бы, это всего лишь трещина. Стекло сделано по специальной технологии, которая позволяет ему рассыпаться при ДТП. Представьте, что его целостность нарушена, влетает небольшой камушек на трассе, и это приводит к аварии», — сказал Славнов.

По его словам, каждый пункт обновленного перечня обоснован ГОСТами и другими нормативными документами.

Он напомнил, что машина является источником повышенной опасности.

«Даже маленькая трещинка на стекле может привести к трагедии — смерти человека», - подчеркнул автоэксперт.​

В России появились новые требования при прохождении техосмотра автомобиля>>