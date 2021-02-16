РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 фев. В течение двух дней, 17 и 24 февраля, на стадионе в Люберцах жители смогут выполнить нормативы комплекса ГТО по бегу на лыжах, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«17 и 24 февраля с 14:00 до 16:00 на стадионе «Торпедо» по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №202 состоится спортивное мероприятие, на котором все желающие смогут выполнить нормативы ГТО в беге на лыжах на дистанциях 1, 2, 3 и 5 километров. Всем участникам нужно взять с собой медицинский допуск, защитную маску, спортивную форму и лыжи», - говорится в сообщении.

Для участия в мероприятии необходима предварительная заявка, отправить ее можно на адрес электронной почты: gtolubertsy@yandex.ru. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8(495)567-43-74.

На стадионе «Торпедо» можно взять напрокат беговые лыжи. Вход в пункт проката - со стороны Центрального парка.