РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 фев. Завершение работ по ликвидации последствий снегопада на дорогах в городском округе Люберцы в полном объеме и переход в штатный режим работы планируется к 18 февраля, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«По всей дорожной сети Люберец задействован в уборке 251 рабочий, 74 из них привлекли дополнительно, и 137 единиц техники, 37 привлекли дополнительно. В настоящее время дороги находятся в удовлетворительном состоянии, есть ряд замечаний, они не влияют на безопасность дорожного движения. Уборка ведется в плановом режиме, реконструкция Октябрьского проспекта и Новорязанского шоссе на проведение работ не влияет. Завершение работ по ликвидации последствий обильного снегопада в полном объеме и переход в штатный режим планируются к 18 февраля», - сказал Ружицкий.

Он пояснил, что в границах городского округа ликвидацией последствий снегопадов на муниципальной сети автомобильных дорог занимаются пять организаций. МБУ «Люберецкое ДЭП» отвечает за город Люберцы, ООО «Тех-С» - за гарнизон, ООО «Дорожная графика» - за поселки Томилино и Октябрьский, ООО «ЛюбДор» - за Малаховку, ООО «МСК-Дорстрой» - за Красково.

«Муниципальные дороги чистят 113 единиц техники (дополнительно привлечено 29) и 199 дорожных рабочих (52 привлечено дополнительно). Региональные дороги обслуживают две подрядные организации: ООО «Дорсервис» и ПК «Раменский», они привлекли 52 дорожных рабочих (22 дополнительно), 24 единицы техники (8 дополнительно)», - добавил Ружицкий.