РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 фев. В Домодедове задержали сотрудницу почты, подозреваемую в присвоении и растрате более 26 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Домодедово.

В отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Домодедову поступило заявление от представителя почтовой организации о том, что в результате производственной проверки в двух отделениях обнаружена недостача денежных средств. Сумма материального ущерба составила более 26 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности по подозрению в совершении данного преступления установлена и задержана 48-летняя местная жительница. Злоумышленница, используя свое служебное положение, присвоила денежные средства и потратила на личные нужды», - говорится в сообщении.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.