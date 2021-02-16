РИАМО - 16 фев. Свыше 25 тысяч человек переедут в новые квартиры по программе реновации в Можайском районе столицы, в районе уже подобрали 11 стартовых площадок, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник мэр города Сергей Собянин осмотрел новостройку на улице Кубинке, дом 18, корпус 2, которая заселяется по программе реновации с 25 декабря прошлого года. В ней 99 квартир площадью 5,8 тысячи «квадратов». Все 56 семей дали согласие на переселение.

«Для многих семей реновация означает не только переезд в новый дом, но и получение отдельной квартиры вместо комнаты в коммуналке. На улице Кубинке мы переселяем жителей дома 1937-го года постройки, многие из которых жили в условиях коммунального заселения», — сказал Собянин.

Прилегающая к новостройке территория благоустроена, оборудованы удобные тротуары и пешеходные дорожки.

Всего в Можайском районе в программу реновации включили 148 домов, новые квартиры получат свыше 25 тысяч жителей. Общая мощность 11 стартовых площадок составляет 134,9 тысячи квадратных метров.

В Можайском районе на сегодняшний день проживают 139 тысяч человек. В ближайшее время сюда придет метро – в составе юго-западного участка Большой кольцевой линии откроется станция «Давыдково».