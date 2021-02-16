РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 фев. Библиотека «Томилино» 18, 19 и 20 февраля приглашает юных жителей на онлайн-мероприятия, в рамках которых горожане смогут поучаствовать в викторине, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«18 февраля в 12:00 состоится викторина для детей. 19 февраля в 11:00 «Книжный гид» - презентация книжных новинок», - говорится в сообщении.

20 февраля в 12:00 «Аты-баты, шли солдаты» - поэтический флешмоб.

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