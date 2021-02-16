РИАМО - 16 фев. Негосударственные учебные заведения столицы включили в число участников проекта «Музеи детям», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Собянин.

«Круг участников проекта «Музеи – детям» будет расширен за счет включения в него учащихся негосударственных учебных заведений», – говорится в сообщении.

Проект «Музеи – детям» стартовал более трех лет назад. В рамках него московские школьники могут бесплатно посещать свыше 100 городских музеев и выставочных залов.

Речь идет обо всех государственных музеях и семи частных культурных заведениях - Еврейский музей и центр толерантности, музей «Огни Москвы», Музей техники Вадима Задорожного, Международный нумизматический клуб, Дом-музей Матвея Муравьева-Апостола, Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей, Музей военной формы и Стрелецкие палаты.

За время реализации программы около 750 тысяч участников проекта посетили бесплатно московские музеи.

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