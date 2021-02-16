РИАМО - 16 фев. Два московских института и подмосковный техникум во вторник проверяют после того, как туда поступили сообщения о возможной угрозе взрыва, передает ТАСС.

Сообщение пришло от анонима по электронной почте. Речь идет о здании Российского нового университета на улице Радио, Института дополнительного профессионального образования работников соцсферы в 1-м Басманном переулке, а также техникуме экономики и права в Люберцах.

«Все здания сейчас проверяют кинологи на наличие взрывных устройств», —​ говорится в сообщении.

После сообщений о минировании уже эвакуировали порядка 1,5 тысячи человек.