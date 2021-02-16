РИАМО - 16 фев. Сотрудников и посетителей Останкинской башни в столице начали эвакуировать после анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщает ТАСС.
«Аноним сообщил об угрозе взрыва в Останкинской башне. На время проверки проводится эвакуация», — сообщил агентству источник в экстренных службах.
Ранее в столице начали проверку двух институтов. Об их минировании сообщили по электронной почте. Здания проверяют кинологи на наличие взрывных устройств.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии