РИАМО - 16 фев. Штраф более чем на 104 тысячи рублей наложили на компанию «Вектор групп» за участие в картельном сговоре на торгах по деятельности турагентств в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Ранее было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компаний «Семь вершин», «Фортуна», «Фортуна +» и «Вектор групп», которые заключили устное картельное соглашение. Оно привело к поддержанию цен на электронных аукционах в нескольких учреждениях на предмет деятельности турагентств.

«Московским областным УФАС России ООО «Вектор групп» признано нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», - говорится в сообщении.

Также ведомством было принято решение о передаче материалов для привлечения компании к административной ответственности.