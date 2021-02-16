РИАМО - 16 фев. За неделю после разблокировки льготной карты «Стрелка» более 101,5 тысячи студентов проехали на автобусах Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За это время учащиеся совершили более 265,1 тысячи поездок на 1780 маршрутах региона.

«Наиболее популярным маршрутом стал трамвайный маршрут №4 «улица Спирина - улица Спирина» в Коломне, где проехали более 3 тысяч раз», - говорится в сообщении.

Маршруты №27 «Серпухов – Протвино» и №19 «Доможирово – Доможирово» в Ногинске соверишили по 2,8 тысячи поездок. И более 2,6 тысячи поездок совершили на маршруте №344 «Химки (платформа Левобережная) - Москва (метро «Речной вокзал»).

По ученической «Стрелке» действуют специальные тарифы: первые 35 поездок по карте оплачиваются с 50%-ой скидкой, а начиная с 36-й поездки скидка составляет 99%.

Льготные карты для учащихся были разблокированы после того, как их перевели на очное обучение после дистанционного.