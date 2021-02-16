РИАМО - 16 фев. Заслуженная артистка России Лариса Кичанова скончалась во вторник, ей был 71 год, сообщается на сайте Государственного академического Малого театра.

«Мы будем вспоминать Ларису Георгиевну Кичанову как профессионала высокого уровня, всю свою творческую жизнь посвятившего служению искусству. Светлая память и вечный покой», – говорится в сообщении.

Коллектив Малого театра также выразил глубокие соболезнования родным и близким артистки.

Кичанова родилась 27 июля 1949 года. Она играла роли в кино и театре. В частности, запомнилась зрителям своей игрой в фильме «А зори здесь тихие», где исполнила роль молодой туристки, которая кладет букет осенних цветов и листьев к памятнику погибшим девушкам-зенитчицам.

В 1972 году Кичанову пригласили в Малый театр, где она сыграл порядка 50 ролей. Звездный час пришел к артистке в 2000-е годы, тогда роли следовали одна за другой.

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