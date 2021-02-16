РИАМО - 16 фев. Количество рыбоводных предприятий увеличилось в Подмосковье за 7 лет на 92%, объем производства растет постоянно, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Начиная с 2013 года, в Подмосковье наблюдается постоянный рост объемов производства товарной рыбы, а также увеличение количества рыбных хозяйств», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Число предприятий рыбопроизводства выросло с 13 до 25. Лидерами по производству стали «Бисеровский рыбокомбинат», Рыбокомбинат «Цна», рыбхоз «Клинский», Коломенский рыбхоз «Осенка» и «Научный центр по генетике и селекции рыб» Дмитровского городского округа.

«В Московской области пока представлена только прудовая аквакультура, выращиваются карп, форель, осетровые виды рыб. Заявлен проект установки замкнутого водоснабжения для выращивания рыбы по производству икры осетровых», - добавил Воскресенский.