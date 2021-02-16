РИАМО - 16 фев. Авиарейсы из Великобритании в РФ и обратно недоступны до 16 марта 2021 года включительно, сообщается на сайте Nation News.
«Решение принято для недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Российскую Федерацию», – говорится в сообщении.
Впервые Россия приостановила авиасообщение с Великобританией по решению оперштаба по борьбе с коронавирусом в конце прошлого года.
Ранее британским врачам удалось выявить новый штамм Covid-19. Мутация сделала SARS-CoV-2 на 70% заразнее уже известных разновидностей заболевания.
В конце января стало известно о том, что в ближайшее время в России могут появиться специальные тесты для выявления «британского» штамма коронавируса. Их начнут закупать медицинские организации.
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Текстовая трансляция
16 ФЕВРАЛЯ
- В РФ подтвердили эффективность отечественных вакцин против «британского» штамма Covid. Сыворотки получили от привитых вакцинами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».
Препарат создан на основе аденовирусного вектора, который доставляет в организм человека генетический код коронавируса, тем самым формируя иммунитет.
- Россия продлила запрет на полеты в Великобританию. Такая мера призвана не допустить распространение коронавируса.
- Повсеместное ношение масок способно остановить распространение коронавируса в очень короткие сроки, заявил Генадий Онищенко. Он отметил, что эффективность данной профилактической меры подтверждает опыт Китая.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- 3 млрд руб выделили на допвыплаты работникам Covid‑стационаров в Москве. Соответствующее постановление подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.
- Онищенко считает создание вакцины от Covid важнее полета в космос.
- За сутки в России зарегистрировали 13 233 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 643 больных. В Москве - 1409.
- Более 200 тыс человек привились от коронавируса в Подмосковье. Сделать прививку от Covid‑19 можно бесплатно в пунктах вакцинации по всей Московской области.
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