РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 фев. Отделения «Почты России» в городском округе Люберцы будут работать по измененному графику в связи с празднованием Дня защитника Отечества, говорится в сообщении пресс-службы филиала «Почты России» макрорегиона Москва.

«20 февраля отделения «Почты России» закроются на час раньше. 21 и 24 февраля они будут работать по обычному графику, а 22 февраля – по расписанию субботы. 23 февраля станет выходным днем для всех почтовых отделений», – говорится в сообщении.

Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства: http://onelink.to/a3jqkr.