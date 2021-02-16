РИАМО - 16 фев. Полицейские задержали 36-летнего жителя одного из регионов России, который бросил стеклянную бутылку в лобовое стекло поезда на станции «Пятницкое шоссе» Арбатско-Покровской линии московского метро, говорится в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

Мужчина бросил бутылку, когда поезд прибывал на станцию. Из-за этого поезд пришлось снять с линии. Это нарушило нормальную работу движения поездов и создало угрозу жизни и здоровью пассажирам московского метро и машинисту электропоезда.

«Установлено, что мужчина действовал беспричинно, из хулиганских побуждений», - говорится в сообщении.

В отношении него возбуждено уголовное дело. На время следствия подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.