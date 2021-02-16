РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 фев. Семейный спортивный праздник пройдет на стадионе «Зоркий» в подмосковном Красногорске в преддверии Дня защитника Отечества, 22 февраля, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Приглашаем всех желающих 22 февраля посетить спортивный праздник в честь Дня защитника Отечества, организованный управлением по физической культуре и спорту горокруга Красногорск, а также спортивным клубом «Титан» на территории стадиона «Зоркий», - говорится в сообщении.

На празднике можно будет сразиться в лазертаг, футбол на снегу, мини-хоккей с мячом, поучаствовать в конкурсах и эстафетах. Участников ждут призы и подарки.

Также, на стадионе будет организована полевая кухня, чтобы каждый смог подкрепить свои силы и согреться горячим чаем.

«Лучший отдых - это активное время препровождения семьей на свежем воздухе, ждем вас!» - подчеркивается в материале.

Начало праздника в 11:00.