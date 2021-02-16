РИАМО - 16 фев. Порядка 1,9 миллиона человек приехали в Москву на новогодние праздники, при этом средняя загрузка гостиниц в этот период выросла более чем на четверть, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, итоги новогодних праздников 2021 года «внушают некоторый оптимизм».

«Без знаменитых уличных фестивалей, с закрытыми музеями и не работающими по вечерам ресторанами в Москву приехали 1,9 миллиона гостей», — написал Собянин в своем личном блоге.

Средняя загрузка отелей выросла до 25-30%. Популярные недорогие гостиницы категории 3-4 «звезды» в центре города были заполнены на 50-60%.

«Туристическая индустрия начинает оживать, и я уверен, что 2021-й год принесет ей удачу», — резюмировал мэр.

Ранее Собянин сообщил, что за 2020 год столицу посетили 13,6 миллиона туристов. Это на 46% меньше, чем в 2019 году.

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