РИАМО - 16 фев. Средний возраст туриста, который приезжал в Москву в 2020 году, составил от 25 до 44 лет, большинство приезжали по одиночке (42,7%), а также с друзьями (21,1%) или с семьей (19,4%), сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Многие брали с собой детей – почти 3 миллиона маленьких россиян побывали в прошлом году в столице», — написал Собянин в своем личном блоге.

Типичный турист проводил в столице от 5 до 6 дней. Он проживал у своих друзей и знакомых либо в арендованной квартире. Около 30% граждан заселялись в трех- и четырехзвездочные гостиницы и хостелы.

При этом самым популярным времяпровождением туристов в условиях Covid-ограничений стал шоппинг, а также прогулки по улицам и паркам.