РИАМО – 16 фев. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, президент РФ Владимир Путин может вернуться к очному участию в мероприятиях в течение нескольких месяцев, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Возобновится, я думаю, в течение нескольких месяцев. Но это такой прогноз, который трудно давать точно», – сказал Песков.

Он добавил, что возвращение к очному участию президента в мероприятиях произойдет однозначно, однако в настоящее время все зависит от эпидемиологической ситуации, которая наблюдается в стране.

Ранее Песков во время общения с представителями СМИ назвал здоровье президента отменным.​