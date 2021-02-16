РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 фев. В городском округе Мытищи 85 сотрудников МБУ «Леспаркхоз» ликвидируют последствия снегопада на улицах, сообщается на сайте администрации горокруга.

За прошедшие выходные на пункт приемки временного складирования было принято более 17 тысяч кубометров снега - это 900 рейсов машин, которые этот снег возили. На ликвидацию последствий снегопада со стороны «Леспаркхоза» задействовано 18 единиц дорожной техники, 15 газелей. По городскому округу работает около 50 единиц техники по снегоуборке.

«Ситуация осложняется тем, что низкая температура не позволяет эффективно работать с противогололедным реагентом. Общее количество людей, которые задействованы на работах, составляет со стороны «Леспаркхоза» 85 человек. Ликвидация последствий сейчас заключается в очистке проезжей части от наледи, от наката, очистка пешеходных переходов, тротуаров и автобусных остановок. Главная задача - это вывоз куч, которые нагребаются в ходе этих работ по уборке снега», - сказал директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Валерий Кошечкин.

По его словам, планируемое время окончания работ 19-20 февраля. По городскому округу работает около 50 единиц техники по снегоуборке.

«Надеемся, что к этому времени мы сможем полностью освободить город и будем ликвидировать последствия следующих снегопадов, которые планируются уже сегодня и послезавтра. Поступают обращения от граждан на предмет очистки тротуаров и остановочных пунктов от наледи, наката и снега. За текущий снегопад было отработано порядка 50-60 обращений, они отрабатываются оперативно. В первую очередь - это безопасность наших жителей, это важная составляющая нашей работы. Люди выходят на работу, им нужно прийти на остановку, им нужно перейти через дорогу», - добавил Кошечкин.

Он отметил, что «Леспаркхоз» работает в режиме «нон-стоп», бригады меняются посменно, поэтому остановки работы не существует. В ночное время отрабатывают вывоз снежных навалов в местах не приближенных к домам. Днем отрабатывают тротуары, пешеходные переходы, остановки, парковочные карманы - освобождают от снега, для того, чтобы граждане могли парковать свои машины.

«Основная задача сейчас - убрать ледяной накат на дороге, потому что появляется калейность, и это опасно для движущегося автотранспорта. Сейчас центральные улицы в основном очищены от снега, это Новомытищинский проспект, улица Летная. Мы перемещаемся на Юбилейную и Борисовку», - отметил Кошечкин.