РИАМО - 16 фев. Выход сотрудников центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) на новые маршруты позволит расширить географию передвижения незрячих москвичей, сообщил заместитель председателя Московской городской организации Всероссийского общества слепых (МГО ВОС) Антон Федотов.

Сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) начали работать еще на 16 маршрутах наземного транспорта, они оказывают помощь маломобильным гражданам.

«Многие важные культурные и социальные объекты города, в том числе некоторые местные организации и предприятия Всероссийского общества слепых, расположены далеко от метро, и до них неудобно добираться пешком», − сказал Федотов.

Он добавил, что проект по сопровождению ЦОМП до учреждений города с использованием наземного городского пассажирского транспорта позволит расширить географию передвижения незрячих москвичей, поспособствует их комфортному, безопасному и более оперативному передвижению по городу, что поможет им интегрироваться в гражданское общество.