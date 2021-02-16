РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. Полицейские Подольска рассказали школьникам об ответственности за сбыт и хранение наркотических средств, сообщается в группе «УМВД России по г.о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники УМВД России по Подольску совместно с представителями Общественного совета Алексеем Лубинским, Юрием Ядыкиным и городскими молодежными организациями в рамках Единого дня профилактики провели акцию «Знаешь – значит защищен!» в одной из школ округа.

«Инспектор отдела по делам несовершеннолетних УМВД предупредила школьников о тяжелых последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ, а также напомнила ребятам о возрасте, с которого наступает уголовная и административная ответственность за хранение или сбыт наркотиков», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекторы рассказали ученикам о возможных последствиях несоблюдения норм дорожной безопасности, предупредив, что игнорирование правил может привести к дорожно-транспортным происшествиям и серьезным травмам.

Также ребятам разъяснили, что такое дистанционное мошенничество, с учениками поделились способами противостояния обманным действиям в отношении них и их близких, призвали подростков работать над собой и раздали специализированные тематические памятки.