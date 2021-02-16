РИАМО - 16 фев. Интерактивная игра «Москва будущего» пройдет 18 февраля в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ, самые активные участники получат призы, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

Макет центральной части города и широкоформатный сенсорный экран будут задействованы в игре. Самих игроков разобьют на команды. Каждой команде предложат на выбор наиболее важную на сегодня сферу жизнедеятельности Москвы.

«Задача участников выработать коллективное решение, как данную сферу можно улучшить или выбрать наиболее подходящий вариант из предложенных», - сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что роль бюджетных средств, выделенных на исполнение задачи, будут играть специальные «звездочки». В финале игроки увидят созданную ими Москву будущего, а самые активные участники получат призы.

Участие в игре бесплатное. Регистрация состоится в 14:45. Адрес: павильон «Макет Москвы» (Сиреневая аллея ВДНХ).