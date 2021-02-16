РИАМО - 16 фев. ООО «Манифест» внесли в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условий контракта с конькобежным центром в подмосковной Коломне, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Конькобежный центр «Коломна» пожаловался в антимонопольное ведомство на действия подрядчика.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с ООО контракт на оказание услуг по уборке помещений», - уточняется в сообщении.

В связи с нарушением фирмой условий исполнения контракта заказчик расторг его в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения договора подтверждено документами.

На заседании комиссии подмосковного УФАС компания «Манифест» не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений в установленный законом срок. Изучив представленные доказательства, ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении фирмы подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.