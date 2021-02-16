Современных поэтов и песенников, собранных в этом гиде, объединяет одно – безусловная народная любовь и неубывающая популярность среди читателей и слушателей. Вера Полозкова и Александр Васильев, Диана Арбенина и Валентин Гафт – в подборке РИАМО и сети книжных «Читай-город».

Александр Васильев «Весь этот бред. Сборник стихов»

Александр Васильев – основатель и бессменный лидер группы «Сплин», одного из самых популярных российских рок-коллективов. Автор задорных хитов «Мое сердце», «Орбит без сахара», «Новые люди» и меланхолично-лирических композиций «Романс», «Письмо». В 2019 году музыкант отметил 50-летие, к юбилею был выпущен сборник «Весь этот бред».

В сборник вошли тексты песен из 15 студийных альбомов группы «Сплин», сольного альбома Васильева «Черновики», несколько текстов под заглавием «Не вошедшее» и три перевода – из Джона Леннона, Дэвида Боуи и Дона Маклина.

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Андрей Лысиков «Стихи»

Дебютный сборник Андрея Лысикова, известного как Дельфин, вышел в 2015 году. Яркий представитель альтернативной сцены включил в свою первую книгу тексты известных песен, а также стихи, которые так и не были положены на музыку. Мрачные сюрреалистические иллюстрации к сборнику создал испанский мастер стрит-арта Пабло Эрреро.

Поклонники музыканта пишут, что тексты Дельфина – о понятном каждому желании обрести гармонию. Они подойдут «для тех, у кого хороший иммунитет к грусти».

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Валентин Гафт «Отдушина»

«Отдушина» – сборник стихов легендарного российского и советского актера Валентина Гафта, скончавшегося в декабре 2020 года. Артист, за свою кинокарьеру снявшийся более чем в 120 фильмах, был мастером остроумных и метких эпиграмм и одновременно автором душевных поэтических циклов. Начав путь на литературном поприще с актерских капустников, Гафт раздал современникам немало хлестких характеристик, однако и к себе относился с заметной иронией. Это чувствуется в его простых и емких строках – рассуждениях о жизни и судьбе.

«Отдушина» на момент издания в 2016 году стала самым полным сборником сочинений артиста.

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Диана Арбенина «Снежный барс»

Лидер рок-коллектива «Ночные снайперы» выпустила не одну книгу – на сегодняшний день в ее арсенале их насчитывается 13, причем в некоторые входят не только тексты песен и стихи, но и проза, картины, фотографии и даже ноты. «Снежный барс» – последний из вышедших на данный момент сборников. В него вошли рассказы, написанные весной 2020 года, автобиографические эссе, неизданные ранее стихи и тексты песен.

Поклонники пишут о книге, что это «поток чувств, разрывающий сердце», и называют ее «очень женской» и «настоящим откровением».

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Ах Астахова «Без грима. Новое. Без грима. Избранное»

Поэтесса Ирина (Ах) Астахова из Москвы, не получившая признания в профессиональном литературном сообществе, пользуется большой популярностью у публики – ее ролики с чтением собственных стихотворений на YouTube набирают сотни тысяч (а иногда и миллионы) просмотров, она с успехом гастролирует по городам России и Европы.

Сборник «Без грима», изданный в 2019 году, состоит из двух частей, названия которых говорят сами за себя – «Новое» и «Избранное». В первую вошли ранее не публиковавшиеся произведения, во вторую – отдельные наиболее любимые поклонниками стихотворения, такие как «Тебя хоть там любят?», «Время сменить маршрут», «Совет».

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«Живые поэты. Книга II»

Второй поэтический сборник проекта «Живые поэты», созданного Андреем Орловским, объединил самых разных творцов – от известных музыкантов (Андрей Макаревич, Юрий Шевчук, Mujuice, группы «Ундервуд», «Сплин», «АИГЕЛ»), бардов (Тимур Шаов, Александр Щербина, Зоя Ященко) и признанных поэтов (Алексей Цветков, Сергей Гандлевский, Федор Сваровский, Елена Фанайлова, Линор Горалик) до малоизвестных сетевых авторов.

Составители называют свой сборник «провокационным и экспериментальным» и подчеркивают, что в нем нет цензуры и ограничений.

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Вера Полозкова «Работа горя»

Вера Полозкова – пожалуй, самая известная и медийная современная российская поэтесса. В ее новый сборник «Работа горя» вошло сто стихотворений, написанных с 2013 по 2020 год. За время, пока копился материал для книги, в жизни автора произошли важнейшие события: брак и развод, рождение троих детей, смерть близких, остро переживаемая вражда между дорогими сердцу странами.

«Я помогаю людям с работой горя» – так говорит лирическая героиня в открывающем сборник стихотворении. И действительно, для многих современников и современниц стихи Полозковой – своего рода психотерапия, долгожданное утешение, иллюстрация к изживанию травм и обид и инструкция по взрослению. Выросшие с ранними стихами «Верочки» в плеере и в сердце читатели найдут в «Работе горя» Полозкову повзрослевшей в личностном и поэтическом плане, подивятся мудрости и мастерству автора и порадуются знакомой чуть насмешливой интонации.