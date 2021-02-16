РИАМО - 16 фев. В Москве может появиться возможность изменить свой голос в ходе онлайн-голосования на выборах, изменить голос можно будет до конца голосования, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

На выборах в 2021 году онлайн-голосование будут использовать шесть регионов России, включая Москву. В 2021 году в России пройдут выборы в Госдуму. Выборы планируют провести в единый день голосования 19 сентября.

«Это одно из новшеств, мы решили эту задачу при условии безусловного сохранения тайны голосования, на Московской платформе можно будет переголосовать. <...> Соответственно это возможность переголосовать, поставить выбор за одного или другого кандидата, а потом передумать и соответственно на своем компьютере в другом месте переголосовать», - сказал Костырко в ходе заседания комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы.

Он отметил, что, если ЦИК России утвердит такую возможность, то изменить голос будет возможно до тех пор, пока идет голосование.

В свою очередь председатель ЦИК России Элла Памфилова отметила, что данная функция может вызвать много вопросов у избирателей.