РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 фев. Поликлинику в микрорайоне Путилково подмосковного Красногорска планируют открыть в два этапа, сообщил представитель администрации горокруга.

Пользователь putilkovo_td в комментариях к посту в Instagram-аккаунте главы горокруга Эльмиры Хаймурзиной поинтересовался, когда откроют поликлинику в Путилкове.

«Открытие поликлиники в Путилкове пройдет в два этапа. На первом этапе предполагается открыть кабинеты врачей общей практики для взрослых и детей», - ответил представитель.

Он пояснил, что на установку медицинского оборудования для специалистов узкого профиля требуется дополнительное время.

«Процесс планируется завершить во втором квартале 2021 года», - заключил представитель администрации.